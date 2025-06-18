Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş’a Ceza Yağdırdı! Üçünün Toplamı 630 Bin Lira

Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasında oynanan maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 630 bin lira para cezası verdi. Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani'ye de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 40 bin lira para cezası aldı.

Son Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş’a Ceza Yağdırdı! Üçünün Toplamı 630 Bin Lira
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, yeni bir açıklama yaptı. Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off yarı final beşinci maçının ardından siyah-beyazlı kulübe 630 bin lira para cezası verildiği açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş’a Ceza Yağdırdı! Üçünün Toplamı 630 Bin Lira - Resim : 1

CEZA ÜSTÜNE CEZA

Siyah-beyazlı kulübe salon ve seyirci olayları sebebiyle 75 bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 530 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle de 25 bin lira ceza uygulandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Beşiktaş’a Ceza Yağdırdı! Üçünün Toplamı 630 Bin Lira - Resim : 2

ERCAN OSMANİ’YE 40 BİN LİRA CEZA

Kurul ayrıca Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani'ye de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.

Etiketler
Beşiktaş
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Bir Flaş Ayrılık Daha Fenerbahçe'de Bir Flaş Ayrılık Daha!
Herkes Bu Haberi Bekliyordu... Bernardo Silva'dan 'Galatasaray' Kararı Bernardo Silva'dan 'Galatasaray' Kararı
Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin Az Su İçiyorsanız Vücudunuzdaki Bu Belirtilere Dikkat Edin
Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada Dünyanın En Fazla Şeker Üreten Ülkeleri Açıklandı: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
ÇOK OKUNANLAR
81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları 81 İlde Artık Geçerli: İşte Tapu ve Mirasta Yeni Devrin Detayları
Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor Kırmızı Altın Diye Biliniyor: Kilosu 500 TL'ye Satılıyor! Bu Yıl Eken Köşeyi Dönüyor
Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti Tekfen Holding'de Dengeler Sil Baştan! Ortaklık Oranı Değişti
Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülünün Sahibi Belli Oldu! O Model Damgasını Vurdu
Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti Koç Holding, THY, Tofaş, Migros, Otokar... Borsa İstanbul'da 12 Hissenin Hedef Fiyatları Değişti