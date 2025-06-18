Herkes Bu Haberi Bekliyordu... Bernardo Silva'dan 'Galatasaray' Kararı

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Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Bernardo Silva, sözleşmesinin son yılına geldi. Galatasaray'ın da yıldız futbolcuyu transfer etme arzusunda olduğu konuşulurken, yaşanna son gelişme bu ihtimale kapıları tamamen kapandı. Bernardo Silva sözleşmesini sona erene kadar, yani 1 sezon daha Manchester City'de kalacağını açıkladı ve kulübün kaptanlığına getirildi.

Manchester City'nin Kulüpler Dünya Kupası’nda liderliğini üstlenecek olan Portekizli oyuncu Silva, takımın beyni konumuna gelirken, yeni göreviyle ilgili "Tamamen sezona odaklanmış durumdayım. Manchester City için iyi performans göstermeye odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde sonraki sezon ne olacağını konuşuruz" dedi.

KAPTANLIK KİMSEYİ ŞAŞIRTMADI

İlk kez 2017 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayan 30 yaşındaki tecrübeli orta saha, teknik direktör Pep Guardiola'nın en çok güvendiği isimlerden biri oldu. ABD'de düzenlenen ve 32 takımın katıldığı yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası’nda ona kaptanlık verilmesi hakkında da pek çok taraftar, "Hiç şaşırtıcı değil", "Beklenen isim" gibi yorumlar paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi