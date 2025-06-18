Filenin Sultanları, Dominik’i 3-0 Yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. VNL'de 5. maçını da kazanan Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.30'da Kanada ile karşılaşacak.
Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya'yı ve Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihte ilk kez İstanbul'da oynanan organizasyonun 2. haftasında açılışı galibiyet ile yaptı.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. SET SONUCU: Türkiye 27-25 Dominik Cumhuriyeti
2. SET SONUCU: Türkiye 25-19 Dominik Cumhuriyeti
3. SET SONUCU: Türkiye 28-26 Dominik Cumhuriyeti
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Andrea Pucher (İtalya)
Dominik Cumhuriyeti: Brayelin Martinez, Gaila Lopez, Arina Rodriguez, Candida Arias, Yonkaira Pena, Jineiry Martinez, Yaneirys Rodriguez (L) (Samaret Caraballo, Tapia)
Başantrenör: Marcos Kwiek
Türkiye: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz (L), (Ebrar Karakurt, Cansu Özbay, Aslı Kalaç, Meliha Diken)
Başantrenör: Daniele Santarelli
Setler: 25-27, 19-25, 26-28
Kaynak: İHA