Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı

Sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki Senegalli oyuncu Amara Diouf'la sözleşme imzaladığı bildirildi.

Senegalli genç oyuncu, daha önce sakatlık geçirdiği çapraz bağlarından ameliyat edilirken, sözleşmenin ise 5 yıllık olduğu kaydedildi.