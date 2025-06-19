Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı

Fenerbahçe transferdeki sessizlğini sonunda bozdu. Senegalli genç yıldız adayı ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı - Resim: 1

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlamasının ardından kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe, transferde sessizliğini bozdu.

1 3
Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı - Resim: 2

Sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki Senegalli oyuncu Amara Diouf'la sözleşme imzaladığı bildirildi.

Senegalli genç oyuncu, daha önce sakatlık geçirdiği çapraz bağlarından ameliyat edilirken, sözleşmenin ise 5 yıllık olduğu kaydedildi.

2 3
Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı - Resim: 3

Diouf’un 18 yaşından itibaren Fenerbahçe forması giyebileceği öğrenildi.

3 3