Ve Fenerbahçe Transfer Sessizliğini Bozdu! 5 Yıllık İmzalar Atıldı
Fenerbahçe transferdeki sessizlğini sonunda bozdu. Senegalli genç yıldız adayı ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’i ikinci sırada tamamlamasının ardından kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe, transferde sessizliğini bozdu.
Sarı-lacivertli ekibin 17 yaşındaki Senegalli oyuncu Amara Diouf'la sözleşme imzaladığı bildirildi.
Senegalli genç oyuncu, daha önce sakatlık geçirdiği çapraz bağlarından ameliyat edilirken, sözleşmenin ise 5 yıllık olduğu kaydedildi.
Diouf’un 18 yaşından itibaren Fenerbahçe forması giyebileceği öğrenildi.