Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak

Galatasaray'ın bu transfere de imzayı atmaması durumunda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın bir seçenek olacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği söylenen Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın da bir transfer yarışına girebileceği belirtiliyor.



