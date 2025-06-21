Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak
Muslera sonrası kaleci arayışını sürdüren Galatasaray'ın Marc-Andre ter Stegen'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine rotasını 25 yaşındaki eldiven Djordje Petrovic'e çevirdi. Galatasaray bu isim için de hedefine ulaşamazsa Fenerbahçe ile de adı anılan kaleciye yönelecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Transfer döneminin başlamasıyla şampiyon Galatasaray ve önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro kurma hedefindeki Fenerbahçe arasında transfer rekabeti de başladı.
14 yıllık kaptanı Fernando Muslera sonrası kaleci arayışında gaza basan Galatasaray, ilk olarak Barcelona'nın Alman kalecisi Andre ter Stegen'in kapısını çaldı ancak yüksek maliyet sarı-kırmızılıları vazgeçirdi.
PETROVİC TRANSFERİ OLACAK MI?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, bunun ardından da Chelsea'nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic için harekete geçti. 25 milyon euroluk bonservise karşı sarı-kırmızılılar, Petrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Galatasaray'ın bu transfere de imzayı atmaması durumunda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın bir seçenek olacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği söylenen Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın da bir transfer yarışına girebileceği belirtiliyor.