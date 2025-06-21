Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak

Muslera sonrası kaleci arayışını sürdüren Galatasaray'ın Marc-Andre ter Stegen'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine rotasını 25 yaşındaki eldiven Djordje Petrovic'e çevirdi. Galatasaray bu isim için de hedefine ulaşamazsa Fenerbahçe ile de adı anılan kaleciye yönelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak - Resim: 1

Transfer döneminin başlamasıyla şampiyon Galatasaray ve önümüzdeki yıl için güçlü bir kadro kurma hedefindeki Fenerbahçe arasında transfer rekabeti de başladı.

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Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak - Resim: 2

14 yıllık kaptanı Fernando Muslera sonrası kaleci arayışında gaza basan Galatasaray, ilk olarak Barcelona'nın Alman kalecisi Andre ter Stegen'in kapısını çaldı ancak yüksek maliyet sarı-kırmızılıları vazgeçirdi.

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Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak - Resim: 3

PETROVİC TRANSFERİ OLACAK MI?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Galatasaray, bunun ardından da Chelsea'nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic için harekete geçti. 25 milyon euroluk bonservise karşı sarı-kırmızılılar, Petrovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

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Fenerbahçe Alıyor Derken Galatasaray Devreye Girdi! Bu Transfer Süper Lig'i Fena Karıştıracak - Resim: 4

Galatasaray'ın bu transfere de imzayı atmaması durumunda Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın bir seçenek olacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin transfer etmeyi çok istediği söylenen Uğurcan Çakır için Galatasaray'ın da bir transfer yarışına girebileceği belirtiliyor.

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