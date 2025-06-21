Arda Turan Yeni Takımıyla Mesaiye Başladı: Bir Daha Kiev Şampiyonluğu Görmek İstemiyorum

Arda Turan yeni Shaktar Donetsk mesaisi başladı. Şampiyonluk açıklaması yapan Turan takımın bir aile olduğunu vurguladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Turan “Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra” dedi.

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Arda Turan Yeni Takımıyla Mesaiye Başladı: Bir Daha Kiev Şampiyonluğu Görmek İstemiyorum
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Teknik Direktör Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’te futbolcularla tanıştı. Yeni takımıyla çalışmalara hızlıca başlayacağını belirten Turan takım ruhuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk vurgusu yapan Turan “Eğer şampiyon olmak istiyorsak yapmadıklarımızı yapmaya başlamamız lazım. Sahada aile görmek istiyorum” dedi.

‘OYUNCUMUZA İKİ DEFA DOKUNAMAZLAR’

Formasını teslim alıp, oyuncularla tanıştıktan sonra açıklamalarda bulunan Turan “Biri bizim oyuncumuza iki kere dokunamaz faulden sonra. Eğer en üst seviyeye gitmek istiyorsak her anı yaşayacağız. Dışarıda en yakın arkadaşınızım, her şeyi konuşabilir, kapıyı çalıp taktik hakkında, hayat hakkında her şeyi konuşabilirsiniz” dedi.

‘KİEV ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEK İSTEMİYORUM’

Mücadele ruhuna değinen Turan “Sahada her dakika acı çekeceğiz. Neden? Bir daha Dinamo Kiev şampiyonluğu görmek istemiyorum. Kendinize sormuyor musunuz 20 Haziran’da neredeyiz diye? Neden 20 Haziran’da buradayız? Bizim için en önemli konu bu. Yarından itibaren birbirimize sarılacağız. Antrenman sahasında en iyi şekilde çalışacağız. Dışarıda en iyi şekilde eğleneceğiz, beraber olacağız. Ailelerimiz bizim için en önemli olacak ve en üst seviyeye adım adım geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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