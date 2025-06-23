Ergin Ataman Yıkıldı, 'Böyle Hayal Etmemiştim'

Panathinaikos forması giyen Papapetrou, basketboldaki aktif kariyerini noktalandı. Papapetrou, Ergin Ataman'ın da en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

Ergin Ataman Yıkıldı, 'Böyle Hayal Etmemiştim'
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Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, en iyi oyuncularından biri olan Ioannis Papapetrou’dan gelen haberle yıkıldı.

Yunanistan basketbolunun en sevilen isimlerinden olan ve Ergin Ataman yönetiminde EuroLeague’i kazanma başarısı da gösteren Papapetrou, yayımladığı duygusal mesajla basketboldaki aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ergin Ataman Yıkıldı, 'Böyle Hayal Etmemiştim' - Resim : 1

Papapetrou, “Bugün bu güzel yolculuğa veda ediyorum… Böyle hayal etmemiştim sonu. Düdüğün çok daha geç çalacağını sanıyordum” ifadelerini kullandı.

Papapetrou, geçirdiği diz ameliyatından sonra sahalara dönmekte zorlanmış ve vücudunun artık basketbola dönüşüne izin vermediğini söylemişti.

Papapetrpu, Olympiakos ve Partizan gibi ekiplerin de forması terletmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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