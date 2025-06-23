Ergin Ataman Yıkıldı, 'Böyle Hayal Etmemiştim'

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Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman, en iyi oyuncularından biri olan Ioannis Papapetrou’dan gelen haberle yıkıldı.

Yunanistan basketbolunun en sevilen isimlerinden olan ve Ergin Ataman yönetiminde EuroLeague’i kazanma başarısı da gösteren Papapetrou, yayımladığı duygusal mesajla basketboldaki aktif kariyerini noktaladığını duyurdu.

Papapetrou, “Bugün bu güzel yolculuğa veda ediyorum… Böyle hayal etmemiştim sonu. Düdüğün çok daha geç çalacağını sanıyordum” ifadelerini kullandı.

Papapetrou, geçirdiği diz ameliyatından sonra sahalara dönmekte zorlanmış ve vücudunun artık basketbola dönüşüne izin vermediğini söylemişti.

Papapetrpu, Olympiakos ve Partizan gibi ekiplerin de forması terletmişti.

Kaynak: Haber Merkezi