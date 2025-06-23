Çarpıcı Anket: Fenerbahçe'de Ali Koç Krizi Derinleşiyor! Tamam mı, Devam mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, spor kamuoyunu yakından ilgilendiren dikkat çekici bir araştırma yayımladı. "Taraftar Eğilimleri ve Fenerbahçe" başlıklı çalışmada, Türk futboluna dair bugüne kadar yapılmış en kapsamlı kamuoyu yoklamalarından biri gerçekleştirildi.

11-12 Haziran tarihlerinde 1.532 kişiyle yapılan anket, taraftar dağılımından kulüp başkanlığı tartışmalarına kadar birçok başlıkta çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

GALATASARAY TARAFTARI ARTIYOR

Anket sonuçlarına göre Türkiye'de 18 yaş üstü vatandaşların:

Yüzde 33,2'si Galatasaray'ı,

Yüzde 23,8'i Fenerbahçe'yi,

Yüzde 10,8'i Beşiktaş'ı,

Yüzde 5,6'sı Trabzonspor'u tutarken,

Yüzde 6,8'i diğer takımları destekliyor.

Yüzde 19,2'si ise hiçbir takımı tutmadığını belirtiyor.

Özellikle Galatasaray taraftar oranının artması, kulübün son yıllardaki sportif başarısıyla ilişkilendirilirken, Fenerbahçe taraftar sayısındaki düşüş, kamuoyunda dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanıyor.

FENERBAHÇE'DE 'ALİ KOÇ' GERİLİMİ

Galatasaray'ın 2024–2025 sezonunu şampiyon tamamlaması sonrası Fenerbahçe'de en çok konuşulan konu, kulüp başkanı Ali Koç'un görevine devam edip etmeyeceği oldu. Yedi yıllık başkanlık döneminde şampiyonluk sevinci yaşayamayan Koç için, kulüp içinde de olağanüstü kongre talepleri gündeme geldi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün anketinde, bu konuda da kamuoyu nabzı tutuldu. Katılımcıların:

Yüzde 36,4'ü Ali Koç'un başkanlığı bırakması gerektiğini düşünüyor,

Yüzde 25,3'ü göreve devam etmesini istiyor,

Yüzde 38,3'ü ise fikir belirtmedi.

Fikir beyan edenlerin arasında "bırakmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 59. Özellikle Fenerbahçe taraftarı özelinde bu oran yüzde 51,6'ya kadar çıkıyor. Destek verenlerin oranı sadece yüzde 29,2.

GENÇ TARAFTARLARIN SABRI YOK

Araştırmada yaş gruplarına göre ilginç bir tablo da ortaya çıktı. Ali Koç'un görevden ayrılması gerektiğini düşünenlerin oranı:

65 yaş ve üzeri katılımcılarda sadece yüzde 13,2 iken,

18-24 yaş arası gençlerde bu oran yüzde 50,1'e çıkıyor.