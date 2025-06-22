Süper Lig Ekibinde Şoke Eden Ayrılık! Resmen Görevinden Ayrıldı

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Trendyol Süper Lig'in İstanbul ekiplerinden Kasımpaşa'da flaş bir ayrılık yaşandı. 30 Ocak 2025'te Kasımpaşa'nın teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

39 yaşındaki teknik adam, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'FİKİR AYRILIKLARI DOĞALDIR, ÖNEMLİ OLAN...'

"Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak. Başarılar diliyorum."

Futbol da fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak.

Başarılar diliyorum. — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) June 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi