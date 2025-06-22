Kadınlar Eurobasket'te Türkiye Maçında Seyirci Rekoru Kırıldı

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FIBA Kadınlar EuroBasket’te heyecan sürerken, Yunanistan ve Türkiye arasında oynanan karşılaşmada seyirci rekoru kırıldı.

Karşılaşmayı tribünde 10 bin 503 seyirci ekip ederken, EuroBasket’te 2000 yılından bu yana en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket) 21. yüzyıldaki en yüksek seyirci sayısına, Türkiye’nin Yunanistan’ı 83-72 mağlup ettiği grup karşılaşmasında ulaşıldı. Pire’deki Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan maçta 10 bin 503 seyirci tribündeki yerini aldı. Bu sayı, 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarında kaydedilen en yüksek seyirci katılımı oldu.

Kaynak: İHA