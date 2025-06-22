Rize'de Off-Road Rüzgarı

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Rize’de Off-Road yarışları renkli görüntülere sahne oldu. İzleyenlerin nefesleri kesildi.

Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları Rize’nin Ardeşen ilçesinde bulunan 4 kilometrelik parkurda gerçekleşti. 19 aracın ve 38 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği yarışlarda birinci olmak için mücadele veren yarışmacıların o anları renkli görüntülere sahne oldu.

4 kilometrelik parkurda 4 tur atmak zorunda olan yarışmacılardan bazıları yarışı tamamlayamayarak çekilmek zorunda kaldı. Parkurun ortasında arıza yapan araçlar ise hazırda bekleyen iş makineleri ile parkur dışına taşındı. Yarışmaya Gürcistan’dan gelen sporcuların yanı sıra Türkiye’den ise Ordu, Kars, Iğdır, Samsun, Sakarya, Tokat, Artvin ve Trabzon ilinden gelen sporcular katıldı.

Kaynak: İHA