Beşiktaş'ta Dikilitaş Projesine Onay

Beşiktaş'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulda, Dikilitaş projesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Beşiktaş'ta Dikilitaş Projesine Onay
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Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurulda oylamaya sunulan Dikilitaş projesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Beşiktaş Kulübü’nde olağanüstü genel kurul toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda düzenleniyor. Genel kurulda ilk olarak Dikilitaş projesiyle alakalı madde oylamaya sunuldu.

Oylama sonrası siyah-beyazlı kulübe ait Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan taşınmazla ilgili proje için yönetim kuruluna oy çokluğuyla yetki verildi.

Kaynak: AA

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