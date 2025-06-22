Fair Play'in Ev Sahibi Muğla

Fair Play Buluşmaları'na ilk kez Muğla ev sahipliği yapacak. Panel 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Fair Play'in Ev Sahibi Muğla
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu, ’Fair Play Buluşmaları’ ilk kez Muğla’da düzenlenecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu yeni dönem çalışmalarının ilk etkinliği Muğla’dan başlıyor.

Muğla Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan panel 24 Haziran Salı günü saat 15.00’te spor paydaşlarının katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu’nda gerçekleşecek.

Kaynak: İHA

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