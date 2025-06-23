Galatasaray'a Kötü Haber: Guardiola'nın İlkay'dan Vazgeçmeye Niyeti Yok

Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Al-Ain ile oynanan karşılaşmada yıldızlaştı. Guardiola'nın İlkay için söylediği sözler yıldız ismin Galatasaray'a transferinin suya düşme ihtimalini güçlendirdi.

Galatasaray'a Kötü Haber: Guardiola'nın İlkay'dan Vazgeçmeye Niyeti Yok
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Süper Lig ekibi Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen İlkay Gündoğan, Manchester City’de harikalar yaratmaya devam ediyor.

İlkay’ın sarı-kırmızılıların teklifini kabul ettiği iddia edilirken, Premier Lig ekibi Manchester City’nin teknik direktörü Josep Guardiola’nın, İlkay’ın performansıyla akılının karıştığı iddia edildi.

ABD’de oynanan Kulüpler Dünya Kupası’nda Al-Ain ile oynanan karşılaşma 6-0 biterken, İlkay Gündoğan da harika bir performans sergiledi. İlkay karşılaşmada bir de gol attı.

Guardiola, "İlkay, olağanüstü bir oyuncu. Her anlamda olağanüstü. Gerçekten çok iyi ve harika bir gol attı. Her maçta ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyor. Ondan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Galatasaraylıların Hayallerini Suya Düşürecek Açıklama, Osimhen ve İlkay Gündoğan İçin Dikkat Çeken SözlerGalatasaraylıların Hayallerini Suya Düşürecek Açıklama, Osimhen ve İlkay Gündoğan İçin Dikkat Çeken SözlerSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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