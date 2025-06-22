Galatasaraylıların Hayallerini Suya Düşürecek Açıklama, Osimhen ve İlkay Gündoğan İçin Dikkat Çeken Sözler

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray Leroy Sane transferiyle bombayı patlatırken, kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Victor Osimhen’den gelecek haber beklenirken, Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan için de çalışmaların sürdüğü iddia ediliyordu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, İlkay Gündoğan ile ilgili sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının hayallerini suya düşürecek bir açıklama yaptı.

İlkay ile ilgili bir girişimin olmadığını belirten Kabukçu, önceliklerini de şu sözlerle açıkladı:

“Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi."

Kaynak: DHA