Panathinaikos Başantörü Ergin Ataman Özür Diledi

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Önce EuroLeague dörtlü finalinde Fenerbahçe Beko’ya elenen ardından da olaylı geçen Yunanistan Basketbol Ligi play-off finalinde Olympiakos’a 3-1 mağlup olarak şampiyonluğu kaptıran Panathinaikos’un başantrenörü Ergin Ataman’dan özür açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ergin Ataman, taraftarlardan özür diledi. Paylaşımında, son iki sezonda unutulmaz başarılar yaşadıklarını hatırlatan başarılı koç, “Bu yıl ise Yunanistan Kupası’nı kazandık ve EuroLeague’de bir kez daha dörtlü finale kaldık. Bu sezon taraftarımızın hayalindeki başarıları elde edemediğimiz için üzgünüz. Panathinaikos, yeniden Avrupa basketbolunun zirvesine çıkacak. Gelecek sezon görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi