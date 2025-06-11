Galatasaray, Leroy Sane'de Mutlu Sona Ulaştı! Yıldız Futbolcu Bu Akşam İstanbul'da

Bayern Münih'i reddeden Leroy Sane, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Alman yıldız bu akşam İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

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Galatasaray, Leroy Sane'de Mutlu Sona Ulaştı! Yıldız Futbolcu Bu Akşam İstanbul'da
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Bayern Münih ile yollarını ayırma kararı alan Alman yıldız Leroy Sane, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Alman kulübünün teklifini reddeden Sane, ayrılık kararını resmi olarak yönetime bildirdi.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 3 yıllık kontrat imzalayacak. Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

BU GECE İSTANBUL'DA

Şu anda Londra'da bulunan Sane, özel uçakla İstanbul’a hareket edecek. Yıldız futbolcunun gece saat 01.30’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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