Galatasaray, Leroy Sane Transferini Resmen Duyurdu

Galatasaray, Leroy Sane transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Leroy Sane Transferini Resmen Duyurdu
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Galatasaray, yıldız futbolcu Leroy Aziz Sané’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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