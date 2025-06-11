Galatasaray, Leroy Sane Transferini Resmen Duyurdu
Galatasaray, Leroy Sane transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
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Galatasaray, yıldız futbolcu Leroy Aziz Sané’nin transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Konu ile ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:
"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Kaynak: Haber Merkezi
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