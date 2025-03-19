CHP'den İl ve İlçe Örgütleri Önünde Toplanma Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100'ü aşkın kişiyle birlikte gözaltına alınmasının ardından kamuoyundan büyük tepki yükseldi.

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm vatandaşlar, CHP örgüt binalarının önünde, saat 14.00'te toplanmaya çağrıldı.

Söz konusu çağrı 'Millet iradesi gözaltında!' başlığı ile yapılırken, açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. Baba ocağında buluşuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu çağrının İstanbul için geçerli olmadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla güne uyandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 100’den fazla kişi için gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İlk gözaltı haberinin ardından başsavcılıktan yapılan açıklamada ikinci bir soruşturma daha başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmada da PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçu işlendiği öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi