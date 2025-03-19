İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki, ‘Sivil Darbe’

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Süleyman Bülbül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gerçekleştirilen operasyon neticesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil çok sayıda ismin gözaltına alınmasına yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbullunun iradesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 3 kez sandıkta yendiğini anımsatan Bülbül, İmamoğlu’nu alaşağı etmek için imza atılan hukuksuzlukların sayılamaz bir noktaya geldiğini ifade etti.

'NASIL BİR İKTİDAR KAYBETME KORKUSUDUR'

Bülbül, İmamoğlu’nun daha önce ifadeye çağrıldığını kendi ayaklarıyla başı dik şekilde giden bir halk temsilcisi olduğunu belirterek, “Akşamdan sabaha icat edilen bir örgütün lideri olarak ilan edip polis ordusuyla konutundan gözaltına almak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Nasıl bir iktidar kaybetme korkusudur?” ifadelerini kullandı.

'YARGI İKTİDARIN ELİNDE APART HALİNE GELDİ'

Bugün yaşatılanların AKP’nin koltuk uğruna memlekete dayattığı hukuksuzluk ve baskı rejiminin bir neticesi olduğunu dile getiren Bülbül, yargının iktidarın elinde bir aparat, savcıların ise muhaliflere kumpas kurmak için suç icat eden iktidar memurları haline getirildiğini savundu.

Her sabah bir başka şafak operasyonuna uyandıklarını ifade eden Bülbül, iktidarın toplumsal ve siyasi muhalefetin ensesinde yargı sopasını salladığını dile getirdi.

'MESELE İMAMOĞLU YA DA CHP MESELESİ DEĞİL'

Bülbül, hukuksuzluk rejiminin Türkiye’nin normali haline getirilmeye çalışıldığını belirten Bülbül, meselenin İmamoğlu’nun ya da CHP’nin meselesi olmadığını söyledi. Bülbül, “Türkiye, hukuk devleti, demokrasi, Anayasal hak ve özgürlüklerin korunduğu Anayasal düzen yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Bugünün asıl meselesi budur. Bu bir sivil darbedir” ifadesini kullandı.

İktidarın yargı organlarının arkasına saklanarak, evrensel hukuk ilkelerini ve CMK uygulamalarını yok sayarak 23 Mart günü yapılacak Cumhurbaşkanı Adayını belirleme sürecini baltalamaya çalıştığını söyleyen Bülbül, siyasete müdahalede bulunarak İmamoğlu’nun yaşatacağı yenilgiden köşe bucak kaçmaya çalıştıklarını belirtti.

Bülbül, sözlerini “Ancak iktidar şunu iyi bilsin: İBB Başkanımız İmamoğlu’nun gücü halkın gücüdür. Hiçbir diktatör halkın gücü karşısında galip gelememiştir, gelemeyecektir” diyerek sonlandırdı.