Ünlü Mimar Turgut Toydemir Trafik Tartışmasında Öldürülmüştü! Polis Memuru Hakim Karşısına Çıktı

Beykoz'da trafik tartışması sırasında silahla ateş ederek mimar Turgut Toydemir’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memurunun, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.Ç, maktulün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

'YARALANDIĞINI BİLMİYORDUM'

Savunmasını yapan sanık S.Ç, olay günü köprü üzerinde seyrederken ambulansa yol vermeyen bir araç fark ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Sola doğru kaçarak olası kazanın önüne geçmek istedim. Aracıma hasar gelince şahsı kovalamaya başladım. Bir süre bu takip devam etti. Olayın gerçekleştiği bölgede trafiği durdurarak şahsın yolunu kestim. Araçtan inerek şahsın yanına doğru gitmek istedim. Bu noktada maktul aracı üzerime sürerek arabaların arasından kaçarak gitti. Ben kaçıp canımı kurtardım. İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim. Yerde 9 kovan bulundu. Tüm atışları lastiği hedef alarak attım. Arabanın sağ arka çaprazından ateş ettim. Olaydan sonra şahıs kaçmaya devam etti. Şahsın yaralandığını bilmiyordum. 112'yi arayarak plakasını ve durumu belirttim. Asayiş ekipleri yanıma gelince şahsın kaza yaptığını ve yaralı olduğunu bana söyledi."

KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

Maktulün kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau, babasının iyi bir insan olduğunu ve çevresine her zaman yardım ettiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiğini ifade etti.

Duruşmada olay anına ait kamera görüntüleri izlendi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi raporunun acilen gönderilmesini istedi. Ayrıca, 26 Mayıs’ta olay yerinde keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 19 Aralık 2024’te yaşandığı belirtildi. Trafikte yol verme meselesi yüzünden sanık ile maktul arasında kovalamaca yaşandığı, maktulün ambulansa yol vermediği, ardından sanığın aracına çarparak zarar verdiği ve uyarılara rağmen durmayarak makas atmaya devam ettiği kaydedildi.

Sanığın, maktulün kaçmasını engellemek amacıyla aracının lastiklerine ateş ettiği, ancak maktulün yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, polis memuru S.Ç’nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: AA