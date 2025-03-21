Nevruz Ateşi Gürcistan'da Yandı

Gürcistan'ın Marneuli kentinde Nevruz ateşi yakıldı. Ülkenin başbakanının da katıldığı Nevruz kutlamaları büyük bir coşkuyla kutlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın Marneuli kentinde, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı kutlandı.

Kentin merkezindeki geleneksel Nevruz Bayramı kutlaması programına Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, bakanlar, milletvekilliler, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, diplomatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çoğu Azerbaycan kökenli Gürcistan vatandaşının yaşadığı ve Tiflis'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Marneuli'de bayram vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başbakan Kobakhidze ile Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ve beraberindeki heyet, Nevruz şenliğine katılan vatandaşları selamlayarak onlarla sohbet etti.

Kobakhidze ile Kavelaşvili, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından burada açılan standı da ziyaret etti.

Marneuli'de bayram dolayısıyla düzenlenen güreş yarışmasını de izleyen liderler, daha sonra diğer yetkililer ile birlikte bayram ateşini yaktı.

Nevruz vesilesiyle düzenlenen konser için kurulan sahneden halka hitap eden Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, herkesin bayramını kutladı.

Kavelaşvili, "Geleneklerin, çeşitliliğin, bayramların çok önemli olduğu bir ülkede yaşadığımız için mutluyum. Yüzyıllardır bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi sürdürüyoruz. Bu karşılıklı saygı bugün kutlanan bayramla daha da güzelleşecek." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ve aile yapısının daha da güçlendirilmesi için halka birlik çağrısında bulunan Kavelaşvili, "Hepimizin birbirimize karşı daha enerjik, daha hayat dolu, daha saygılı, daha sevgi dolu, daha neşeli olmamızı ve sevdiğimiz ülke Gürcistan'a daha çok şey katmamızı istiyorum." mesajını paylaştı.

Başbakan Kobakhidze de yaptığı konuşmada, "Nevruz Bayramı yenilenmenin ve iyiliğin bayramıdır." dedi.

Gürcüler ve ülkede Azerbaycanlılar arasında güçlü ve gurur verici bağlar bulunduğunu kaydeden Kobakhidze, asırlar boyunca Gürcistan'ı beraber inşa ettiklerini söyledi.

Kobakhidze, "Bu tarih bugün de devam ediyor ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmamız gereken muhteşem bir gelenektir." ifadelerini kullandı.

Marneuli'deki kutlamalar, yoğun yağmur yağışına rağmen devam ediyor.







Kaynak: AA