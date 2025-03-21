Tohum Çimlendirmeye Sıra Dışı Yöntem: Eski Kot Pantolonlarınız Resmen Bitkiye Dönüşecek!
Bahçıvanlıkla ilgilenenler iyi bilir ki, havuç gibi bitkileri yetiştirmek sabır ve özen gerektirir. Zaman zaman tohumların çimlenmemesi veya beklenenden küçük kalması ise birçok üreticinin karşılaştığı yaygın sorunlardan biri. Ancak bu sorunlara sıra dışı bir yöntem bulunuyor. O da kot pantolon yöntemi. İşte ayrıntılar…
Deneyimli bahçıvanlar tohumun çimlenmemesi veya küçük kalması gibi durumları toprak yapısından sulama düzenine kadar pek çok faktöre bağlarken, sıra dışı ama etkili bir yöntem olan kot pantolon tüyosu gündeme geldi.
TOHUM ÇİMLENDİRMEK İÇİN ESKİ KOT PANTOLON YETİYOR
Havuç tohumları, ekimden sonra yaklaşık 10-14 gün boyunca düzenli ve yeterli nemi almak zorunda. Eğer toprak yeterince nemli değilse, tohumlar sağlıklı bir şekilde filizlenmeyebilir. İşte tam da bu noktada eski kot pantolonlar devreye giriyor.
Deneyimli bahçıvanların önerdiği bu yöntem, toprak nemini koruyarak havuç tohumlarının çimlenme oranını artırıyor. Sulama kabıyla sürekli olarak su taşımak yerine, kot pantolonları kullanarak nemi daha uzun süre muhafaza etmek mümkün oluyor.
KOT PANTOLON YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?
Bahçıvanların paylaştığı bu sıra dışı yöntemi uygulamak oldukça basit:
-Eski bir kot pantolonun paçalarını kesin ve dikiş boyunca bir tarafından açın.
-Havuç ekimini her zamanki gibi yapın ve toprağı güzelce sulayın.
-Tohumların üzerine bir miktar toprak bastırarak yerleşmesini sağlayın.
-Ardından ıslak kot pantolon parçalarını ekim yapılan alanın üzerine serin.
-Kot pantolonun suyu iyice emmesini ve üzerinden su damlamasını bekleyin.
-Ek olarak, kot pantolonun üzerine hafifçe su dökerek nem seviyesini artırabilirsiniz.
Yaklaşık 10 gün sonra kot pantolonu kaldırarak tohumların çimlenme durumunu kontrol edebilirsiniz.