Tohum Çimlendirmeye Sıra Dışı Yöntem: Eski Kot Pantolonlarınız Resmen Bitkiye Dönüşecek!

TOHUM ÇİMLENDİRMEK İÇİN ESKİ KOT PANTOLON YETİYOR

Havuç tohumları, ekimden sonra yaklaşık 10-14 gün boyunca düzenli ve yeterli nemi almak zorunda. Eğer toprak yeterince nemli değilse, tohumlar sağlıklı bir şekilde filizlenmeyebilir. İşte tam da bu noktada eski kot pantolonlar devreye giriyor.

Deneyimli bahçıvanların önerdiği bu yöntem, toprak nemini koruyarak havuç tohumlarının çimlenme oranını artırıyor. Sulama kabıyla sürekli olarak su taşımak yerine, kot pantolonları kullanarak nemi daha uzun süre muhafaza etmek mümkün oluyor.