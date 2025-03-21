Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasında Ölü Sayısı Yükseldi

Sırbistan'da 1 Kasım 2024 yılında gerçekleşen tren istasyonu kazasında ölü sayısı 16 oldu.

Sırbistan'daki Tren İstasyonu Kazasında Ölü Sayısı Yükseldi

1 Kasım 2024 yılında Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunda gerçekleşen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 16 oldu.

Belgrad Tıp Akademisinden yapılan açıklamada, geçen yıl tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu ağır yaralanan ve uzun süredir tedavisi devam eden 19 yaşındaki Vukasin Crncevic'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Böylece daha önce 15 olarak açıklanan ölü sayısı 16'ya çıktı.

Sırbistan'da kazaya tepki olarak öğrencilerin başlattığı hükümete karşı gösteriler sürerken, öğrenciler, hayatını kaybedenlerin anısına yaptıkları saygı duruşunun da 16 dakika olarak değiştirileceğini belirtti.

- Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi belirli aralıklarla protesto organize etmiş, 15 Mart'ta ise Belgrad'da ülkenin en büyük hükümet karşıtı gösterilerinden birini düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Tren Kazası Sırbistan
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz' Almanya'dan Türkiye'ye 'İmamoğlu' Tepkisi! 'Bizim İlişkilerimiz İçin Hiç İyi Olmaz'
'İmamoğlu' Açıklaması Gündem Olmuştu: ABD'den Geri Adım 'İmamoğlu' Açıklaması Gündem Olmuştu: ABD'den Geri Adım
Belçika'da Demir Yolu İşçileri Greve Gidiyor Belçika'da Demir Yolu İşçileri Greve Gidiyor
'Casus Uydu' Uzaya Fırlatıldı: Ne İçin Kullanılacağı Bilinmiyor 'Casus Uydu' Uzaya Fırlatıldı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız