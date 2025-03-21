Belçika'da Demir Yolu İşçileri Greve Gidiyor

Belçika'da demir yolu çalışanlarının bir hafta sürecek grev kararı aldığı duyuruldu.

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Belçika'da Demir Yolu İşçileri Greve Gidiyor

Belçika'da Ulusal demir yolu şirketi SNBC, tüm birimlerdeki Bağımsız Sendika üyelerinin 23-30 Mart tarihleri arasında greve gideceğini açıkladı. Bu süre zarfında tren seferlerinde azalma yaşanacağı belirtildi.

Yolculara, seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiye edilirken, seferlerin 24 saat öncesinden SNBC’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından kontrol edilebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Belçika Grev İşçi
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