Belçika'da Demir Yolu İşçileri Greve Gidiyor

Belçika'da Ulusal demir yolu şirketi SNBC, tüm birimlerdeki Bağımsız Sendika üyelerinin 23-30 Mart tarihleri arasında greve gideceğini açıkladı. Bu süre zarfında tren seferlerinde azalma yaşanacağı belirtildi.

Yolculara, seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiye edilirken, seferlerin 24 saat öncesinden SNBC’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından kontrol edilebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA