'Casus Uydu' Uzaya Fırlatıldı: Ne İçin Kullanılacağı Bilinmiyor

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 23:49'da SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi aracılığıyla fırlatıldı.

Fırlatılış internetten canlı yayımlanırken, NROL-57'yi taşıyan roketin birinci aşaması fırlatıldıktan yaklaşık 7,5 dakika sonra planlandığı şekilde uzay üssüne geri döndü.

NE İÇİN KULLANILACAĞI BİLİNMİYOR

NROL-57’nin görev amacı gizli tutulurken, roketin üst aşaması uydunun yüklerini yörüngeye taşımaya devam etti. Ancak bu yüklerin ne zaman ve nerede konuşlandırılacağı açıklanmadı. ABD'de keşif uydularının tasarlanması ve işletilmesinden sorumlu olan Ulusal Keşif Bürosu, uydunun hangi görevde kullanılacağını paylaşmadı.

Kaynak: AA