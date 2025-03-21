ABD ve Kanada'daki Uçak Kazalarının Sebebi Ortaya Çıktı

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Alaska'da Bering Air şirketine ait düşen uçak kazasıyla ilgili raporunu duyurdu. Açıklamada, “Bilinen veya tahmin edilen buzlanma koşullarında uçuş için maksimum kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaydı” değerlendirmesi yapıldı.

KANADA’DAKİ KAZADA DA ÖN RAPOR ÇIKTI

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu da 17 Şubat'ta Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönen ABD'nin Delta Air Lines şirketine ait yolcu uçağının karıştığı kazayla ilgili ön inceleme raporunu yayınladı. Raporda, uçağın havalimanına çok hızlı inmesi nedeniyle sağ iniş takımlarının çöktüğü ve bu durumun kazaya yol açtığı belirtildi.

Uçağın iniş sırasında hızının yaklaşık saatte 250 kilometre olduğu vurgulanan raporda, iniş esnasında tekerlerin yere değmesi ile sağ ana iniş takımına bağlı olan yan desteğin kırıldığı belirtilerek, ”İniş takımı geri çekilmiş konuma katlandı, kanat kökü gövde ile iniş takımı arasında kırıldı ve kanat gövdeden ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

KESİN NEDEN İÇİN İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Raporda, kazanın yaşandığı gün yüksek rüzgar ve buzlu hava şartları olduğu da aktarılarak, bulguların ön bilgi olduğu, kazanın kesin nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA