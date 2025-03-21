Rusya'dan Ukrayna'ya Bombardıman! Yaralılar Var

Üç yıldır durmaksızın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırdığı ifade edildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti. Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.

RUSYA'DAN ODESA'YA SALDIRI

Ardından Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa kentinde bir yerleşim bölgesine saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açılamaya göre, saldırı sonucu sivil altyapıda büyük hasar meydana gelirken en az üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Hasara yol açan saldırı sonrası itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması başlattı.

Kaynak: AA