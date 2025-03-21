Rusya'dan Ukrayna'ya Bombardıman! Yaralılar Var

Rusya Savunma Bakanlığı, topraklarına saldırı düzenleyen Ukrayna'ya ait 43 İHA'nın yok edildiğini açıkladı. Ardından Rusya, Ukrayna'nın Odesa kentinde bir yerleşim bölgesine saldırı düzenledi. Olayda en az üç kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Üç yıldır durmaksızın devam eden Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece saatlerinde İHA'larla Rus topraklarına saldırdığı ifade edildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'dan Ukrayna'ya Bombardıman! Yaralılar Var - Resim : 1

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA’nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti. Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.

RUSYA'DAN ODESA'YA SALDIRI

Ardından Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa kentinde bir yerleşim bölgesine saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durum Servisi'nden yapılan açılamaya göre, saldırı sonucu sivil altyapıda büyük hasar meydana gelirken en az üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Hasara yol açan saldırı sonrası itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışması başlattı.

Rusya ve ABD Heyetleri Bir Kez Daha Riyad'da Bir Araya GelecekRusya ve ABD Heyetleri Bir Kez Daha Riyad'da Bir Araya GelecekDünya
Rusya'dan 'İmamoğlu' AçıklamasıRusya'dan 'İmamoğlu' AçıklamasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Ukrayna Saldırı
Son Güncelleme:
Gurbetçiler Ekrem İmamoğlu İçin Sokaklara Çıktı Gurbetçiler Ekrem İmamoğlu İçin Sokaklara Çıktı
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Dokuz Ay Uzayda Mahsur Kalmışlardı: NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri NASA Astronotlarının Şoke Eden Ek Mesai Ücretleri
ÇOK OKUNANLAR
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu Duyurdu: Hakkında Bir Soruşturma Daha Gözaltındaki İmamoğlu'na Yeni Soruşturma
Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor! Mikroplar Hızla Yayılıyor Mutfak Tezgahları Mantar ve Bakteri Yuvasına Dönüşüyor: Herkes Aynı Hatayı Yapıyor!