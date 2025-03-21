Uçak Devine Şoke Eden Dava: 30 Yıllık Çalışanını Ölüme Sürükledi!

Boeing uçak şirketinde 30 yıldan fazla bir süre kalite kontrol müdürü olarak çalışan ve 2017 yılında emekli olan John Barnett, şirketin üretim kalitesiyle ilgili sorunlar olduğunu dile getirip Boeing aleyhine mahkemede tanıklık yapma kararı aldıktan sonra 17 Mayıs 2024'te hayatını kaybetti. Barnett'ın ölümünün intihar sonucu meydana geldiği açıklandı.

Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili spekülasyonlar devam ederken, şirketin Barnett'a tanıklığı hakkında baskı uyguladığı ve tehdit ettiği iddiaları gündeme geldi. Barnett'ın ailesi de Boeing'e karşı bir hukuk mücadelesi başlattı.

'KUSURLARI GİZLEYİN' BASKISI

19 Mart Çarşamba günü Güney Carolina Charleston Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde şirkete karşı "haksız ölüm" ve "süreci kötüye kullanma" davası açıldı. Dava dosyasına göre Boeing'in üst yönetimi, çalışanlara kusurları görmezden gelip gizlemeleri ve uçak yapım kayıtlarını düzgünce kaydetmemeleri için baskı yaptı.

Barnett'ın usulsüzlükleri ifşa etmek konusunda kararlı olması üzerine, Boeing'in Barnett'ı bastırmak için yıldırmaya, itibarsızlaştırmaya ve küçük düşürmeye çalışarak istismar, gözdağı ve taciz içeren bir kampanya başlattığı iddia edildi. 2017 yılında, bu zorlu çalışma ortamı nedeniyle kendisine travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) teşhisi de konduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi