Sertab Erener'e Şok Dava: Kendi Şarkısını Paylaştı, Mahkemelik Oldu
Kendi şarkılarını paylaşan Sertab Erener, müzik yapım şirketiyle mahkemelik oldu. Ünlü sanatçının kendi şarkısını paylaşmasının telif engeline takıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan olayda, ünlü sanatçı Sertab Erener'in kendi şarkılarını paylaşmasının telif hakkı engeline takıldığı ortaya çıktı.
Müzik yapım şirketleri ve dijital dağıtımcıların hak sahibi olduğu eserlerin, sanatçının kendi YouTube kanalında paylaşılmasına bile izin verilmediği anlaşıldı. Tempa Müzik Şirketi'nin avukatları, Erener'in eserlerini izinsiz yayınladığını öne sürerek hukuki süreç başlattı.
Tempa Müzik, İstanbul Fikri Sinai Haklar Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, Erener’in “Lâl” ve “Sakin Ol” albümlerini dijital platformlarda izinsiz paylaştığını ileri sürdü.
Şirket, sanatçının paylaşımlarının telif haklarını ihlal ettiğini belirterek, şarkıların kaldırılmasını ve bir daha paylaşılmamasını talep etti. Erener’den veya avukatlarından resmi bir açıklama gelmedi.