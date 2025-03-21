'İmamoğlu' Açıklaması Gündem Olmuştu: ABD'den Geri Adım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" suçlamaları çerçevesinde 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı. Şu anda 88 kişinin gözaltında tutulduğu, toplamda 106 kişi hakkında da gözaltı kararı bulunan süreçle ilgili ABD'den bir açıklama daha geldi.

İlk gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin iç işlerine karışmayacaklarını" söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gazetecilerin İmamoğlu’nun gözaltına altında tutulmasına ilişkin yeniden soru sormasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'TÜRKİYE ADİL VE TARAFSIZ OLMALI'

Konuyu çok yakından takip ettiklerini söyleyen Bruce, "Türkiye, ABD açısından değerli bir müttefik ve ortak. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye’nin temel özgürlükleri ve insan haklarını, bunun yanı sıra çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde ve ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda şeffaflığı ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Sözcü Bruce, "Türkiye’nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA