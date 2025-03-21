Şarkıcı Hatice Neye Uğradığını Şaşırdı! Son Görüntüsü Korkuttu

90'lı yılların popüler şarkıcısı Hatice, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 45 yaşındaki şarkıcı, bu kez yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı.

Diş sıkma sorununa çözüm olarak masseter botoksu yaptırdığını söyleyen Hatice, botoks sonrası zehirlenme belirtileri yaşadığını belirtti.

'BU İLK DENEYİMİM DEĞİLDİ'

İşlemi bir diş hekiminin gerçekleştirdiğini ifade eden Hatice son halini takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, "Bugün hakkımda çıkan 'Yanlış botoks mağduru' haberi doğru. Ancak bu estetik amaçlı bir işlem değildi. Diş sıkma sorunum nedeniyle masseter botoksu yaptırdım. Daha önce de bu işlemi yaptırmıştım. Bu sefer işlemi bir diş hekimine yaptırdım. Bu durumu özellikle belirtiyorum, herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım. Yakın zamanda bir diş hekimine gittim ve masseter botoksu yaptırdım" dedi.

GÜN GÜN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hatice, sözlerine şöyle devam etti: "İlk iki gün yemek yeme, yutkunma ve çiğneme sorunları yaşadım. Daha önce de yaptırmış olmama rağmen, bu sefer hiçbir şey yiyemediğimi ve yutkunamadığımı düşünün... Üçüncü ve dördüncü günlerde kollarımda ve bacaklarımda güçsüzlük, halsizlik ve uyuşma hissettim. 'Acaba hasta mı oluyorum?' diye düşündüm. Ancak genel kontrollerimde herhangi bir sorun çıkmadı."

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Hatice, tedbir amacıyla hastaneye başvurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu notu düştü:

"Arayıp soran herkese teşekkür ederim. Yaptırdığım botoks, birkaç gündür bende olumsuz etkiler yarattı. Tedbir amacıyla hastaneye geldim ve çok şükür iyiyim. İyi ki varsınız."

Kaynak: Haber Merkezi