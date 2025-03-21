Özcan Deniz’den Korkutan Haber: Eşi Samar Dadgar Hastaneden Paylaştı

Bir süredir ailesiyle sıkıntılar yaşayan ünlü sanatçı Özcan Deniz 17 Şubat’ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Deniz’in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaşım yaptı. Dadgar eşi Deniz’in bugün anjiyo olduğunu durumunun ise iyi olduğunu bildirdi.

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Özcan Deniz’den Korkutan Haber: Eşi Samar Dadgar Hastaneden Paylaştı

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Deniz'in doktoru yaptığı açıklamada, "Özcan Deniz'e kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak" demişti.

Özcan Deniz’den Korkutan Haber: Eşi Samar Dadgar Hastaneden Paylaştı - Resim : 1

Ünlü şarkıcının bugün anjiyo olduğu öğrenildi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını; "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı.

Özcan Deniz’den Korkutan Haber: Eşi Samar Dadgar Hastaneden Paylaştı - Resim : 2

Dadgar sonrasında; "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde birazdan uyanacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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