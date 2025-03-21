Tanyeli'nin Eşinden Yürek Yakan Paylaşım: 'Rüyalarımda Beni Yalnız Bırakma'

Ünlü oryantal Tanyeli, 2,5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 17 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 54 yaşındaki sanatçı, 18 Mart’ta Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı dostları da Tanyeli'yi yalnız bırakmadı.

BODRUM'DA DEFNEDİLDİ

İstanbul'daki törenin ardından Tanyeli'nin cenazesi karayoluyla Bodrum'a getirildi. Ünlü isim burada toprağa verildi.

EŞİNDEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Eşinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan İlker Sünneli, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Tanyeli’nin bir görüntüsünü paylaşan Sünneli, “Rüyalarımda beni yalnız bırakma” notunu ekleyerek takipçilerini duygulandırdı.