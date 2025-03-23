Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti

“Estağfurullah”, “Şu An”, “Anormal” gibi şarkılarıyla özellikle TikTok platformunda çokça konuşulan Azeri asıllı ünlü rapçİ Asya Alizade, yurt dışındaki protestolara katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Alizade, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden arkadaşları ve elindeki pankartla poz verdi.

Alizade’nin elindeki pankartta ‘Sadece adalet istiyorum’ yazısının yazdığı görüldü. Bazı sosyal me3dya kullanıcıları Alizade’ni paylaştığı fotoğrafların başka bir protesto için olduğunu savunarak “Türk bayrağı olsaydı daha inandırıcı olurdu” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada Alizade’nin gönderisinin altına “Biz senden razıyız bacım çoğu Türk sanatçının yapamadığını yaptın”, “Şarkısını sevmem dinlemem ama karakterli insan”, “Helal olsun” gibi yorumlar yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü rapçi Alizade kliplerinde "uyuşturucu kullanımına özendirdiği" gerekçesiyle gözaltına alınmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakılmış, sonra yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi