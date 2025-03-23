Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti

Türkiye’den sınır dışı edilen ünlü rapçi Asya Alizade, yurt dışındaki protestolara katılarak destek verdi. Alizade elinde ‘Just Adalet İstemek’ yazılı bir pankartla poz verdi.

Son Güncelleme:
Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti

“Estağfurullah”, “Şu An”, “Anormal” gibi şarkılarıyla özellikle TikTok platformunda çokça konuşulan Azeri asıllı ünlü rapçİ Asya Alizade, yurt dışındaki protestolara katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Alizade, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden arkadaşları ve elindeki pankartla poz verdi.

Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti - Resim : 1

Alizade’nin elindeki pankartta ‘Sadece adalet istiyorum’ yazısının yazdığı görüldü. Bazı sosyal me3dya kullanıcıları Alizade’ni paylaştığı fotoğrafların başka bir protesto için olduğunu savunarak “Türk bayrağı olsaydı daha inandırıcı olurdu” yorumunu yaptı.

Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti - Resim : 2

Sosyal medyada Alizade’nin gönderisinin altına “Biz senden razıyız bacım çoğu Türk sanatçının yapamadığını yaptın”, “Şarkısını sevmem dinlemem ama karakterli insan”, “Helal olsun” gibi yorumlar yapıldı.

Sınır Dışı Edilen Ünlü Rapçi Alizade'den Ekrem İmamoğlu'na Destek, 3 Kelimelik Pankartı Dikkat Çekti - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Ünlü rapçi Alizade kliplerinde "uyuşturucu kullanımına özendirdiği" gerekçesiyle gözaltına alınmış, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakılmış, sonra yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Asya Alizade ünlü rapçi
Son Güncelleme:
Şakir Paşa Ailesinin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan 'Saraçhane' Nöbeti... Tek Cümlesiyle Sosyal Medyayı Salladı Şakir Paşa'nın Cevat'ından 'Saraçhane' Nöbeti
Sevim Emre'den Dikkat Çeken 'Filiz Akın' Yorumu Dikkat Çeken 'Filiz Akın' Yorumu
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor Buzdolabında Sebze ve Meyve Bölümüne 1 Tane Koyun: Buruş Buruş ve Küflenen Yiyeceklere Son Veriyor