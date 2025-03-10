Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı

Müzik dünyasının ünlü isimleri Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında beklenmedik bir gerilim yaşandı. Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 56. anaokulunu açtı. Bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, projeye katkı sağlayan isimlere teşekkür etti.

DEMET AKALIN SİTEM ETTİ

Ergen’in uzun yıllardır dost olduğu Demet Akalın, paylaşımda Ceylan ailesinin adının anılmamasına tepki gösterdi. Akalın, Ergen’in gönderisinin altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı.

'DÜŞÜNEMEDİM'

Bu yorum karşısında sessiz kalmayan Gülben Ergen, Akalın’a şu yanıtı verdi: "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim.”

TAKİPTEN ÇIKTI

Bu açıklama sonrası Akalın, Gülben Ergen’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Öte yandan, Gülben Ergen hala Akalın’ı takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi