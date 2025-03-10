Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı

Gülben Ergen’in kurucusu olduğu “Çocuklar Gülsün Diye Derneği” öncülüğünde Diyarbakır’da Narin Güran adına bir anaokulu açıldı. Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ergen’in paylaşımı, Demet Akalın’ın tepkisini çekti. Akalın, teşekkür listesinde bir arkadaşının adının yer almamasına sitem ederek Ergen’i sosyal medyada takipten çıkardı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı

Müzik dünyasının ünlü isimleri Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında beklenmedik bir gerilim yaşandı. Gülben Ergen, kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 56. anaokulunu açtı. Bu anlamlı anları sosyal medya hesabından paylaşan Ergen, projeye katkı sağlayan isimlere teşekkür etti.

Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı - Resim : 1

DEMET AKALIN SİTEM ETTİ

Ergen’in uzun yıllardır dost olduğu Demet Akalın, paylaşımda Ceylan ailesinin adının anılmamasına tepki gösterdi. Akalın, Ergen’in gönderisinin altına yorum yaparak, “Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara” ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı - Resim : 2

'DÜŞÜNEMEDİM'

Bu yorum karşısında sessiz kalmayan Gülben Ergen, Akalın’a şu yanıtı verdi: "Sevgili Demet... Okulumuz için hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran değerli dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim/düşünmedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim.”

Gülben Ergen ve Demet Akalın Arasında Gerginlik! Takibi Bıraktı - Resim : 3

TAKİPTEN ÇIKTI

Bu açıklama sonrası Akalın, Gülben Ergen’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Öte yandan, Gülben Ergen hala Akalın’ı takip etmeye devam ediyor.

Gülben Ergen Narin'in Anısına Okul AçtıGülben Ergen Narin'in Anısına Okul AçtıGüncel
Demet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek DuyurduDemet Akalın’a Ecel Terleri Döktüren Olay, Eşinin Başına Geleni 'Aklım Çıktı' Diyerek DuyurduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülben Ergen Demet Akalın Narin Güran
Son Güncelleme:
Özcan Deniz Tek Fotoğrafla Herkese Mesaj Verdi Özcan Deniz Tek Fotoğrafla Herkese Mesaj Verdi
Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını
Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü, 'Sahneye Gider Gibi...' Rihanna'nın Doğum Fotoğrafı Dile Düştü
Harry Potter Dizi Oluyor: Profesör Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu Harry Potter'ın Yeni 'Severus Snape'i Belli Oldu
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
Kerimcan Durmaz'dan Tahliye Sonrası Şaşırtan Hamle, Soluğu Orada Aldı Kerimcan Durmaz'dan Şaşırtan Hamle
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir