Gülben Ergen Narin'in Anısına Okul Açtı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu'nun bahçesine yapılan 2 derslikli anaokuluna, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı verildi.

DİĞER İLÇELERDE DE 3 ANAOKULU YAPTIRMIŞ

Vali Murat Zorluoğlu, Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu bahçesinde düzenlenen açılış töreninde, Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin Bismil ve Hani ilçeleri dahil olmak üzere kentte 3 anaokulu yaptırdığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimi ciddi şekilde desteklediğini belirten Zorluoğlu, ülke genelinde çok sayıda yeni anaokulu ve sınıfların oluşturulduğunu bildirdi.

GÜLBEN ERGEN'E TEŞEKKÜR

Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bu vahşeti unutmamak ve unutturmamak adına bu masum kızımızın, mazlum yavrumuzun ismini bu okulumuzda yaşatacağız. Suçlular bu dünyada cezalarını çekiyorlar ve çekecekler ancak mazlumun zalimden öcünü alacağı gün, şüphesiz zalimin zulmettiği günden çok daha çetin olacaktır. Gülben Ergen Hanımefendi, yeni bir anaokulunun da müjdesini verdi. Rojin kızımızın ismini vereceğimiz bu yeni anaokulunun da inşallah derneğimizle beraber bizim de desteklerimizle kısa bir zamanda inşaatını bitireceğiz ve birlikte güzel bir şekilde açılışını yapacağız."

AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da okulun yapımındaki desteğinden dolayı derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen'e teşekkür etti. Gülen çocukların aydınlık geleceğin en güçlü müjdecisi olduklarını belirten Ataman, "Burası sadece bir bina değil çocuklarımızın hayalini büyütecek, öğrenerek keşfedecekleri bir yuva olacak. Çocukların geleceğimize umutla bakabilmeleri için atılan bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de okulun kente ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

'NARİNLER GÜLSÜN DİYE BU OKULU AÇTIK'

Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen de Diyarbakır'da 3'üncü anaokulunu açtıklarını söyledi.

Narin çocuklar gülsün diye çalıştıklarını anlatan Ergen, şunları kaydetti:

"Biz, Narin'in acısını yüreğimizde hissettik. İçimizdeki acı dinmedi bir türlü ama Narin bugün bizi çocuklar gülsün diye birleştirdi. Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak Narinler gülsün diye bu okulu açtık. Bundan sonraki okulumuz Rojin Kabaiş Anaokulu için Milli Eğitim Bakanlığımızdan izin aldım. Rojin'i unutmayacağım. Rojin için izin aldık, Diyarbakır'da onun adına da bir okul açacağız. Narin'i de Rojin'i de hiçbir kız çocuğumuzu da unutmadık, unutmayacağız."

Daha sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, anaokulunun açılışını yaptı, okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Vali Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA