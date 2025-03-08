Alaattin Köseler Cezaevinden Mektup Yazdı

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandığı cezaevinden Beykoz halkına kendi el yazısıyla mektup yazdı. Köseler, "Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek" ifadelerini kullandı.

Alaattin Köseler Cezaevinden Mektup Yazdı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonuyla tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden Beykozlulara mektupla mesaj gönderdi.

Kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubuna “Sizlere büyük bir hukuksuzlukla rehin tutulduğum Paşakapısı Cezaevi’nden, 06 Mart 2025 günü getirildiğim Silivri Cezaevi’nden sesleniyorum” ifadeleriyle başlayan Alaattin Köseler, şunları kaydetti:

'TÜM ZORLUKLARA DAYANMA GÜCÜ VERİYOR'

"Tasalanmanızı istemem. Sağlığım iyi, moralim yerinde. İnsanın haklı olmasının, vicdanının rahat olmasının verdiği güven tüm zorluklara dayanma gücü de veriyor… Ben sizlerin oyuyla, 31 Mart 2024 akşamı yuvamı kurduğum, tüm sokaklarını ezbere bildiğim Beykoz’uma sizlerin teveccühünüzle hizmet etmek için seçildim. O günden itibaren de eşit, şeffaf, adil ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdim. Mahalle Buluşmalarıyla, 24 mahallemizde tüm komşularımızın dertlerini dinledik, sorunlarını çözmeye çalıştık, hep halkımızla yan yana olduk. Öğrencilerimize kitap, kırtasiye ve beslenme desteği; üreticilerimize fide ve arı yemi sağladık. Beykoz’un ilk emekli kahvecisini açtık, emeklilerimize çayı 1 TL yaptık.

'TECRÜBEMİZ ÇOK YOLUMUZ UZUN'

Yuvamız Beykoz projesi ile Çamlıbahçe’de ve Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi’nde gündüz çocuk bakımevi kurduk, açılmayı bekliyor. Halkımızın beklediği 2B tapu teslimlerine başladık. Mahallelerde halkımıza ulaşım desteği sağladık, sokak hayvanlarına, yerinde tedavi hizmeti başlattık. Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve ekonomik çalışmalarla daha güzel bir Beykoz için dayanışmamızı sürdürdük… Peki… Bitti mi? Bitmedi. Çünkü Beykoz için hayallerimiz büyük, tecrübemiz çok, yolumuz uzun…

'BU ZULÜM GÜNLERİ ELBET BİTECEK'

Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek… Kentsel yenilemede Beykozlunun hakları korunacak, 'Beykozlu Beykoz’da kalacak' düşüncesiyle başlattığımız uygulamaları devam ettireceğiz. Kaybını cezaevindeyken büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, başını bir kere bile haksızlığa eğmeyen usta sanatçımız Edip Akbayram’ın şu sözleri hatrınıza gelsin isterim; 'Eşkıya Dünya’ya hükümdar olmaz.' Bu zulüm günleri elbet bitecek, kavuşacağız. Hasret ve saygıyla…

Mimar Alaattin Köseler Beykoz’un Seçilmiş Belediye Başkanı."

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Kaynak: ANKA

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