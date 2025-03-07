Özgür Özel’den İktidara ‘Beykoz’ Çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beykoz Belediyesi önünde Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Özgür Özel, CHP’li belediyelere düzenlenen soruşturmalarla iktidarın itibarsızlaştırma çalışması yaptığını ifade etti.

'CHP’Yİ YARGI ELİYLE KİRLETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Özgür Özel “Demokrasi trenine bindik işimize gelirse ineriz diyenlerin trenden indiğini görüyoruz. Savcılara verdiğimiz dosyalarda hiç adım atılmazken, belediye başkanlarımıza gündelik meseleler üzerinden hesap sormaya, onları itibarsızlaştırmaya, CHP gibi temiz bir sayfaya yargı ile el uzatıp bizi kirletmeye çalışıyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bir ülkede güven olması için, huzur olması için olmazsa olmaz şart hukuk devletidir. Bir ülkede ülkeyi seçilmişler yönetiyorlar işler yolunda gider, atanmışlar yönetiyorsa o ülkede işler yoluna gitmez.

Demokrasi trenine bindik işimize gelirse ineriz diyenlerin trenden indiğini görüyoruz. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Keşke Erdoğan'ın zararı bir tek kendisine olsa ama maalesef bütün ülkeye oluyor.

'HER İKİ BEYKOZLU'DAN BİRİ KÖSELER'E OY VERDİ'

Beykoz’u hedef alayım onları parçalayayım diye düşünerek belediye başkanlarımıza operasyon çekmekteler. Beykozlular seçimde mahalleleriyle, aklı selim ile vicdanlarıyla her iki kişiden birisi Alaattin Köseler’e oy vermiştir.

'İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Savcılara verdiğimiz dosyalarda hiç adım atılmazken, belediye başkanlarımıza gündelik meseleler üzerinden hesap sormaya, onları itibarsızlaştırmaya, CHP gibi temiz bir sayfaya yargı ile el uzatıp bizi kirletmeye çalışıyorlar.

'EKREM BAŞKAN'IN ARKASINDA DURMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

1 milyon 700 bin kişi 23 Mart günü adayımız olmak isteyen Ekrem Başkan’ın arkasında durmak için yola çıktık. Kendiliğinden onu aday çıkarmadık. Bundan sonra da her zaman olacağı gibi aday kararını partinin kayıtlı tüm üyelerine emanet ettik. Adayımızın tam arkasına geçerek 1 milyon 700 kişi ‘O benim adayımdır’ diyecek ve daha çok çalışacak.

'HER ŞEY GÜZEL OLACAK'

Bu Ahmet Özer’e de Rıza Başkan’a da Alaattin Başkan’a da iyi gelecek. Biz korkmadan mücadele edeceğiz. Beykoz’da da İstanbul’da da Türkiye’de de her şey çok güzel olacak.

Kaynak: Haber Merkezi