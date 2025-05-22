Ülkeyi İkiye Bölmüştü: Vedat Milor 'Menemen' Tartışmasının Fitilini Yeniden Ateşledi

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yeni menemen tartışmasının fitilini ateşledi. Geçtiğimiz yıllarda 'menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' tartışmasıyla gündem olan Milor, bu defa iyi bir menemendeki malzemelerin ideal oranının nasıl olması gerektiğini sordu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Ülkeyi İkiye Bölmüştü: Vedat Milor 'Menemen' Tartışmasının Fitilini Yeniden Ateşledi

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 2018 yılında 'menemen soğanlı olur yoksa soğansız mı olur' sorusuyla ülkeyi adeta ortadan ikiye bölen Milor, bu defa menemendeki ideal malzeme oranını takipçilerine sordu.

Ülkeyi İkiye Bölmüştü: Vedat Milor 'Menemen' Tartışmasının Fitilini Yeniden Ateşledi - Resim : 1

SORUSU GÜNDEME OTURMUŞTU

Milor, 2018 yılında 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur?' sorusuyla gündeme oturmuştu. Sosyal medya hesabı X üzerinden anket düzenleyen Milor'un sorusuna yaklaşık yarım milyon insan yanıt vermişti. Anket sonuçlarına göre yüzde 51 'soğanlı olur' derken, yüzde 49 ise 'soğansız olur' seçeneğini işaretlemişti.

Ülkeyi İkiye Bölmüştü: Vedat Milor 'Menemen' Tartışmasının Fitilini Yeniden Ateşledi - Resim : 2

İKİNCİ MENEMEN SORUSU

Menemen sorusuyla ülkeyi adeta ikiye bölen ünlü yemek eleştirmeni, yine menemenle ilgili bir soruyu gündeme getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milor, bu defa iyi bir menemendeki ideal malzeme oranlarını sordu. Paylaşımında, "Bazı mekanlarda menemen sipariş ediyorum, önüme domatesli yumurta çorbası geliyor. Biberi ise içinde büyüteçle aramak lazım. Sizce iyi bir menemende ideal domates-biber-soğan-yumurta oranı nasıl olmalı?" ifadelerini kullandı.

Milor'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, kendilerine göre menemenin nasıl olması gerektiğini anlattı.

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