Demet Akalın ile Gülben Ergen Arasında 'Engelleme' Krizi

Geçtiğimiz yıl iki ünlü isim arasında 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesinin ardından yaptırılan okulla ilgili Gülben Ergen’in yaptığı paylaşım gerginliğe yol açmıştı. Ergen, Narin Güran adına açılan anaokuluyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, emeği geçenlere teşekkür etmişti.

Demet Akalın ise bu paylaşıma tepki göstererek, “Ceylan ailesine ayıp oldu” ifadesini kullanmıştı.

Ergen ise bu paylaşıma yanıt olarak “Oyun parkımızı yaptıran değerli dostlarının Instagram hesabından ‘teşekkür’ beklediğini düşünemedim. Ben WhastApp’tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim” ifadelerini kullanırken, Akalın bu paylaşımın ardından Gülben Ergen’i takipten çıkmıştı.

ENGELLEME KRİZİ

Demet Akalın’ın kendisini engellediğini fark eden Gülben Ergen, konuyla ilgili fotoğrafı paylaşarak “Koyun can derdinde, kasap mal” yorumunda bulundu.

AKALIN'DAN ÇOK SERT YANIT

Akalın ise bu paylaşıma, “Kasap benmişim, mal da benim galiba! Evet takipten çıktım! Narin’in okul inşaatı bitmeyecek diye rezil olacağım dediğinde kasap değildim… Neyse, konu Narin olmasa!” ifadeleriyle çok sert yanıt verdi.