Ünlü Oyuncu Yağmur Atacan Mahkemelik Oldu: Şirketi Karşılıksız Çek Verdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren yaş mama ve konserve üretimi yapan bir firma, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu Xpet Evcil Hayvan Ürünleri isimli şirketle 1 yıl önce ticari iş birliği başlattı. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

Son aylarda yapılan mamaların karşılığında firmaya toplam 761 bin 510 liralık çek verildi. 27 Nisan 2025 tarihinde tahsil edilmesi gereken çekle ilgili, firma yetkilileri bankaya gittiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı, çek karşılıksız çıktı.

Firma yetkilileri hem Yağmur Atacan'a hem de şirket temsilcilerine ulaşmaya çalıştı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Denizlili üretici firma, hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Şirketin Finans Müdürü Sadri Porhan, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Yağmur Atacan'ın sahibi olduğu firmayla yaklaşık 1 yıldır iş yapıyoruz. Son dönemde aldıkları mamalar için birkaç çek verdiler. Bunlardan biri olan 761 bin liralık çekin günü geldi ve karşılıksız çıktı. Hâlâ tahsil süresi gelmemiş çeklerimiz de var. Kendisine ulaşamadık. Tüm yolları denedik ama sonuç alamadık. Mecburen icra ve yargı sürecini başlattık.”

Yaşanan çek krizinin ardından gözler hem şirketten gelecek açıklamaya hem de mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

Kaynak: İHA