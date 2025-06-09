Ferdi Zeyrek’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Başhekim İsmet Topçu, elektrik akımına kapılan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Topçu ‘Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz' dedi.

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Evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in son sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Ferdi Zeyrek’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 1

'UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, durumun kritikliğini koruduğunu belirterek ‘Mevcut tedavisi devam ediyor. İyi bir gelişme de negatif bir gelişme de yok. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz' dedi.

Ferdi Zeyrek’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 2

'GELDİĞİ SAAT DİYALİZE ALDIK'

Başhekim Topçu, şunları söyledi: İyileştirme süreci için gereken tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor. Böbrek fonksiyonları da etkilendiği için geldiği saat itibariyle diyalize de aldık. Uzmanlardan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu grupla en doğru tedaviyi yapmaya çalışıyoruz. Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Bu, ekibin ortak kararı. Şu an için hayati fonksiyonlarını sağlamasını ardından da uyandırılma sürecini düşünüyoruz.

Ferdi Zeyrek’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 3

2 KİŞİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMİŞTİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturmaya ilişkin dün bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiğini söylemişti.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Bakan Tunç soruşturmaya dair şu bilgileri vermişti: Soruşturma kapsamında 1 cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleri ile itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

14 KİŞİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişiler ile olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Ferdi Zeyrek’in Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün gece saatlerinde Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı düzeltmek isterken elektrik akımına kapılmış, kalbi durmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Zeyrek’in durumuna ilişkin açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını belirterek şunları söylemişti: Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte.

Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin bugün açıklama yapan Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımda 34. saati tamamladıklarını, 48 yaşındaki Zeyrek’in durumunun şimdilik stabil olduğunu, iyiye veya kötüye gidiyor diyemeyeceğini ifade etmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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