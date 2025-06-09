Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var

Son zamanlarda ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında kullanımı artan kelebek bıçağa benzeyen "kelebek tarak" adlı oyuncak için alarm verildi. Uzmanlar, çocukların bu tür oyuncaklara özenmesinin uzun vadede gerçek silah ya da bıçaklara yönelme riskini artırabileceğine dikkat çekti.

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Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, okullarda kullanımı popüler hale gelen kelebek tarak gibi oyuncakların pazarlarda, oyuncakçılarda ve özellikle internet üzerinden kolaylıkla temin edilebildiğine işaret etti.

Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var - Resim : 1

'MASUM DEĞİL'

Ağaoğlu, ‘Yasak kapsamına girmemesi nedeniyle öğretmenler ve veliler müdahale etmekte zorlanıyor. Ancak bu durum ürünün masum olduğu anlamına gelmez’ dedi.

Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var - Resim : 2

'ŞİDDETE EĞİLİMİ TETİKLEYEBİLİR'

Hem metal hem plastik olarak satılan kelebek tarakların, fiziksel bir tehlike oluşturmasının yanı sıra çocuklarda şiddete eğilimli davranışları da tetikleyebileceğini ifade eden Ağaoğlu, ‘Bir çocuk elindeki bu tarakla tehditkâr bir hareket yaptığında karşısındaki kişi ciddi şekilde tepki verebilir. Sonuçları istenmeyen olaylara dönüşebilir. Bu tür ürünlerin oyuncak olarak piyasaya sunulması kabul edilemez’ uyarısında bulundu.

Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var - Resim : 3

'ÇOCUKLARIN ELİNE GEÇMEMELİ'

Üretici ve satıcıların sadece kârı değil, toplumsal sorumlulukları da gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu ‘Bu tarz ürünler, özellikle 13-14 yaş altı çocukların eline geçmemeli. Aileler de daha bilinçli davranmalı’ dedi.

Veliler Dikkat! Öğrencilerin Elinde Oyuncak Görünümlü Gizli Tehlike… Pazarda, İnternette Her Yerde Satışı Var - Resim : 4

'OLUMSUZ İZLER BIRAKABİLİR'

Ebeveynlere dikkatli olmaları için seslenen Ağaoğlu şöyle uyardı: Bu ürünler masum görünse de çocukların kişilik gelişiminde olumsuz izler bırakabilir. Alternatif olarak eğitici ve doğa dostu oyuncakların tercih edilmesi çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Kaynak: İHA

Etiketler
Öğrenci Şiddet
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