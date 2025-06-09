Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e 'Madleen' Tepkisi

Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine müdahale ederek 12 insan hakları savunucusu aktivisti gözaltına alınan İsrail’e Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘Uluslararası sularda müdahale hukukun açık bir ihlali’ denildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e 'Madleen' Tepkisi
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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisine İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği açıklanmıştı.

Söz konusu olay sonrasında Dışişleri Bakanlığı İsrail’e ‘Uluslararası sularda müdahale hukukun açık bir ihlali’ diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin bu saldırısının seyrüsefer serbestliği ve deniz güvenliğini tehdit ettiği, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

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