Denizli'de Korkutan Alevler! Yıldırımla Felaketi Yaşadılar
Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Korkutan alevler 4,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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