Denizli'de Korkutan Alevler! Yıldırımla Felaketi Yaşadılar

Denizli'nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Korkutan alevler 4,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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Denizli'de Korkutan Alevler! Yıldırımla Felaketi Yaşadılar
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Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çameli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale eden ekipler, 4,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

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Kaynak: AA

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