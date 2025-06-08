Denizli'de Orman Yangını

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

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Denizli'de Orman Yangını
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İlyasbey yangın gözetleme kulesi yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskere Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale eden ekipler, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA

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