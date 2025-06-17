CHP'nin ‘Kurultay Davası’ndan ‘Kayyım’ Kararı Çıkar mı? İşte Partinin Olası Senaryosu

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması 30 Haziran'da Ankara’da devam edecek. CHP kurmayları duruşmadan bir karar çıkmasını beklemediklerini aktararak, mutlak butlan ve kayyum iddialarının gündemlerinde olmadığını belirtti.

30 Haziran tarihinin kendileri için olağan bir gün olduğunun altını çizen CHP’li Kurmaylar, kayyım gibi bir kararın çıkmayacaklarına emin olduklarını vurguladı.

‘GENEL BAŞKAN OLMANIN YOLU KURULTAYDAN GEÇER’

“CHP 101 yıllık parti. Bugün de Türkiye’nin birinci partisi. Meydanları dolduran, kitleselleşen, iktidara koşan bir parti” diyen kurmaylar, “CHP’yi kitlelerin elinden hangi güç alabilir? CHP, kayyuma teslim edilecek bir parti değil. Partide genel başkan olmanın yolu kurultaydan geçer. Biz de yakın zamanda olağanüstü kurultayımızı yaptık. Yakında olağan kurultayımızı da yapacağız. İddiası olan arkadaşlar gelir, o iddialarını kurultayda ortaya koyarlar. Onun dışında bu partide o makamlara herkes oturamaz. O iş kolay değil. Kayyum kararı durumunda gelip genel başkanlık koltuğuna oturacak olan kişi için de iyi bir hamle olmaz” ifadelerini kullandı.

'İDDİALAR İNANILMAZ DEZENFORMASYON'

CHP’nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’nu 12 Haziran Perşembe günü Silivri’deki ziyaretinin ardından ortaya çıkan iddiaları değerlendiren kurmaylar, şunları söyledi: “Ekrem Bey onunla ilgili gereken açıklamayı yaptı. Bir sürü spekülasyon vardı yalan yanlış. Hepsini yalanladı zaten. Bir grup var; nasılsa Ekrem Bey cezaevinde konuşamıyor, Kemal Bey de böyle konularda ketum diye bir sürü gereksiz spekülasyon yapıyorlar. İddialar inanılmaz bir dezenformasyon. Son derece olağan bir görüşme. Olumsuz bir şey yok.”

‘KEMAL BEY’İN KENDİ TAKDİRİ’

Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasına ilişkin açıklama yapmamasını değerlendiren kurmaylar, sessizliğe karşı tepkileri olmadığını belirtti. Kurmaylar, "Kemal Bey’in kendi takdiri. Biz bir şey diyemeyiz. Sonuçta 13 yıl genel başkanlığımızı yaptı. Sevdiğimiz, saydığımız bir isim. Neyi, ne zaman söyleyeceğini kendi takdir eder” dedi.

Mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun bu görevi kabul edeceğine ihtimal vermediklerinin altını çizen kurmaylar, “Öyle bir karar da olmaz zaten. Büyük bir siyasi karar olur. Bunun amacı da CHP’yi bölmek, bitirmek, parçalamaktır. Böyle bir amacın karşısında, Kemal Bey nerede duracağına kendisi karar verir” dedi.

'PLANLAMALARIMIZ TAMAM'

Yaşanacak her duruma karşı yol haritalarının hazır olduğunu aktaran kurmaylar, “Planlarımız tamam. Buradayız. Partinin tabanı, üyesi, seçmeni buna izin vermez. Biz versek de taban vermez. Partinin genel yönetimine dair tabanın bir itirazı, bir eleştirisi, bir memnuniyetsizliği yok. Aksine bir durum var. Genel Başkan’ın liderliğine dair en ufak bir eleştiri yok. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, iktidara koşuyor, cumhurbaşkanı adayını halka belirletmiş, meydanları doldurmuş, üye sayısını iki katına çıkarmış, bütün anketlerde birinci parti olmuş, genç-dinamik bir liderlik kadrosu var, boş oturmuyor; böyle bir dönemde olacak iş değil” şeklinde konuştu.

'30 HAZİRAN'IN 29 HAZİRAN'DAN FARKI YOK'

Kurultay davasının partiyi içe döndürmek ve iç tartışmaları büyütmek için kullanıldığını kaydeden kurmaylar, şöyle konuştu: “Bu dava, çatışma iklimi oluşturmak için tepemizde sallandırılıyor. Biz oralı değiliz, meşgul değiliz o işlerle. Dışa dönük tavrımız; mitinglerimiz, eylemlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Orayla ilgiliyiz daha çok. 30 Haziran’ın 29 Haziran ve 1 Temmuz’dan farkı yok bizim için. Gelir, geçer.”

Kaynak: ANKA