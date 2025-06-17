Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Açıkladı! İsrail Polisinden Canlı Yayın Yapan TRT Ekibine Şiddet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Hayfa kentinden canlı yayın yapan TRT Arapça ekibinin önce engellendiğini ardından şiddete uğradığını ve ekipmanlarına el konulduğunu açıkladı. Altun, "Basın ve haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin gazetecilere yönelik hukuksuz eylemlerine sert tepki gösterdi. Altun, İsrail’in işlediği katliamlar, bölge istikrarsızlığı ve dünya barışına yönelik tehditlerine dikkat çekerken, son olarak Hayfa şehrinde yaşanan olayı örnek gösterdi.

Altun’un açıklamasına göre, TRT Arapça muhabiri Fehmi Shtewe ve ekibi, canlı yayın sırasında İsrail polisi tarafından engellendi. Polis, hukuksuz bir şekilde yayını keserek ekipmanlara el koydu ve gazetecilere şiddet uyguladı. Bu olay, Mısır televizyonu Alghad TV ekibini de kapsayan bir müdahale olarak kaydedildi.

'ÇILDIRMIŞLIK HALİNİN SON TEZAHÜRÜ'

Altun, bu durumu “çıldırmışlık halinin son tezahürü” olarak nitelendirdi ve basın ile haber alma özgürlüğüne yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Açıklamada, failin İsrail olması nedeniyle Batı ve “demokratik” kurumların bu tür ihlallere sessiz kalması da eleştirildi.

Altun, “Her zaman ifade hürriyetinin, haber alma özgürlüğünün ve medya mensuplarının haklarının takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” diyerek Türkiye’nin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu menfur eylemi bir kez daha lanetleyen Altun, dünya kamuoyunun dikkatini konuya çekmeyi hedefledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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