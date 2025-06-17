'Okul Temizliğinden Tasarruf' Meclis Gündeminde

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Okullarda temizlik krizi sık sık gündeme gelirken, özellikle ekonomik krizin tırmanması sonrasında "kamuda tasarruf politikaları"na geçilmesiyle bu durum daha da büyük bir sorun haline geldi. "Tasarruf" kapsamında okullara yeterli temizlik personeli verilmemesi sebebiyle, çok sayıda öğrencinin gününün çoğunu geçirdiği okullarda ciddi hijyen problemleri yaşandı.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis'e bir soru önergesi verdi. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin bitmesiyle bazı okulların tamamen temizlikten mahrum kaldığına dikkat çeken CHP'li Özçağdaş, İzmir Foça’da bulunan Reha Midilli Anadolu Lisesi’ni örnek gösterdi.

BAKAN TEKİN'E 5 SORU

Söz konusu okulda 28 Mart 2025 tarihinden beri tek bir temizlik görevlisi bile olmadığını, okul temizliğinin tamamen öğretmenler ve öğrencilerin sorumluluğuna bırakıldığını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle 5 soru yöneltti.

1. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan kaç temizlik görevlisinin sözleşmesi dönem ortasında sona ermiştir? Bu personelin yerine herhangi bir istihdam sağlanmış mıdır? Sözleşme süresinin dönem ortasında biteceği en başından biliniyor olduğuna göre buna karşın ne gibi önlemler alınmıştır?

2. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içinde, devlet okullarında İşgücü Uyum Programı (İYUP) kapsamında çalışan kaç temizlik görevlisi vardır? Kaç kişi bu kapsamda okullarda çalışmaya başlayıp, daha sonra görevden ayrılmıştır?

3. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla Bakanlığınıza bağlı devlet okullarında toplam kaç kadrolu temizlik personeli görev yapmaktadır? Kaç okulda hiç kadrolu temizlik görevlisi bulunmamaktadır?

4. Temizlik görevlilerinin ve hijyen malzemelerinin yetersiz olduğu ya da hiç sağlanamadığı okulların öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından temizleniyor olması sağlık, etik ve hukuk açısından uygun olmadığına göre, bu sorunun çözümü için Bakanlığınızca alınan tedbirler nelerdir?

5. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan önce tüm okullara kadrolu ve yeterli sayıda temizlik personeli atanmasına yönelik Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir plan ya da çalışma var mıdır?